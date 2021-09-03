前往協助救人的員警指著賀姓女子跌落之處。（羅東林管處提供／胡健森宜蘭傳真）

疫情降溫，各地景點紛紛湧入許多遊客，但也傳出出意外事件，宜蘭縣太平山國家森林遊客區的見晴步道，今（3）日上午就發生一起女遊客為了拍照結果摔落10公尺深的鐵軌邊坡，造成額頭有約5公分的撕裂傷，所幸女遊客還能自行爬上步道，再由親友護送下山，再交由救護車接駁送醫救治，並無生命危險。

林務局羅東林管處表示，這名摔落鐵軌的賀姓女遊客，是與家人共4人上到太平山遊樂區健行，走到見晴步道步道0＋500公尺處時，為了取得更好的拍照視野角度，在移動身體時一腳踏空，瞬間摔落約10公尺深的鐵軌邊坡。

一旁的賀女家人見狀，急得緊急通報119協助，宜蘭縣消防局獲報之後也立即派出大同、特種、馬賽3個分隊的人車前往救援，並同步通知110及太平山莊工作人員前往協助，所幸賀女傷勢並不算太嚴重，僅額頭部位受到約5公分長的撕裂傷，意識清楚也還有行動能力，經他人協助下爬上步道，由親人緊急護下山，並在宜專一線14.5公里白嶺巨木處，由等待救人的救護車接手緊急送醫救治。