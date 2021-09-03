23歲大陸抖音網紅「痞幼」擁有火辣身材，加上豐富7年玩車資歷，讓她被封為「重機女神」，日前她被捲入不雅影片風波，儘管已經以影片澄清，但超狂身家背景卻被挖出，如今又遭起底年齡、身家背景全是造假，連剛出道的舊照都被翻出，再度掀起熱議。

過去就有網友發現，痞幼是大陸人卻一度宣稱是在韓國出生，且她對外號稱是23歲，玩車齡7年，又被發現曾在自我介紹時表示，出生的年份是1995年，現在應該要是26歲才對，另外也被網友挖出她2014年就自爆過已經大學畢業，當時她還發文，「大學時光為何如此讓我懷念」，再推算應該已經快30歲。

痞幼遭網友一一戳破千金人設。(圖/翻攝自痞幼微博)

痞幼對自己的「人設」自相矛盾，不僅如此，網路上流傳她身價上億，在北京、海南島三亞遍布的別墅共9棟，收藏的重機更是琳瑯滿目，共有8台，過去她曾稱房子是媽媽送的，卻有網友發現這位媽媽其實是她小姑姑，質疑她的富家女身分，且痞幼的舊照也被翻出，遭批評長相神進化。

痞幼的外貌受到大批網友攻擊，但她本人似乎不在意，先前還曬出幼時舊照，對照如今的模樣，證明自己的臉蛋從小就長這樣，沒有動過刀。事實上，在爆出性愛影片之後，痞幼自爆因此罹患輕度抑鬱症，為了還自己公道，已經去報案，還強調自己並不堅強，「自己的心也是肉長的」。