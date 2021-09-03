香港女星樂瞳（本名：龔茜彤）因擁有稚嫩清純五官和D級逆天身材，被網友封為「童顏女神」，2006年她參加《美女廚房》節目出道，近來轉換跑道從事電商業，雖從螢光幕前淡出，但她仍不忘透過社群網站分享近況，今年7月過生日時，她更曬出自己穿著紅色小可愛，中空挖了三角型洞，露出東西半球的辣照。

樂瞳出道早年因受限清純外表，常被安排接甜姐兒形象的角色，2017年中她與TVB結束合作後，樂瞳便決定自我突破，和出版商合作拍寫真集，解禁火辣身材，當時她特地飛往馬來西亞拍照，美景配佳人引來許多粉絲喊讚，她受訪表示拍照前積極瘦身，就是因為擔心作品沒人買，得知銷售成績不錯才鬆口氣，並強調沒有想要藉此轉型當性感女神，而寫真集裡的照片也是以健康陽光風格為主。

此後，近年樂瞳在IG上更常大方分享露事業線、美腿，甚至是S曲線的照片，分享粉絲福利，引來不少網友跟她互動，2019年她上節目《晚吹：女學生•吹水班》時，突然自曝覺得母親難為，隨後她解釋自己雖未婚，先前農曆春節跟好友去旅行，對方帶了7個月大的小孩，過程中她見閨密為了餵母乳常要忍受胸部被咬的疼痛，讓她頓時覺得過往當媽媽的美夢破滅，未來對於終身大事也會更加謹慎。

今年7月，樂瞳過35歲生日，當時她穿著中空裝寫下生日願望是希望每天都有長進，若每天都進步一點，一年累積下來就會進步不少，希望能努力實行，最近她透露最愛的太陽眼鏡遺失，讓她很傷心，之後她又曬出穿深V泳裝的照片感謝大家的安慰，笑說有人留言：「舊的不去新的不來，新的來了舊的就回來」，幸好在買新眼鏡前，舊的太陽眼鏡就找到了，讓她又驚又喜。