群募平台問題頻傳，有立委近期接獲陳情指贊助平台「疊疊鍋」產品，原訂去年3月要出貨，但截至今日仍有1659位贊助者未收到商品，贊助金額石沈大海。對此，新北市法制局消保官立即啟動調查，1日要求「疊疊鍋」幕後公司高姓負責人到市府說明，業者也同意對先前贊助者退款。

「疊疊鍋」群募贊助者指控，有多位贊助人未收到商品，將近350萬的贊助金不知去向，新北市消保官調查發現，「疊疊鍋」幕後的青沐創意行銷有限公司曾透過嘖嘖平台及愛料理平台尋求贊助，但去年受疫情影響，中國大陸工廠有間歇封廠停工，該公司又無法派員處理，才導致出貨延誤。

消保官指出，目前已確定雙電壓的疊疊鍋無辦法開發成功，但已有部分單電壓疊疊鍋順利到貨，而青沐創意行銷公司也同意，若贊助者願意接受選定顏色，可在2周內完成出貨，並加送贈品，對於不願意購買單電壓商品的消費者，也願意辦理退費，而愛料理平台贊助者因贊助款仍保留在平台內，將由平台直接刷退。

青沐創意行銷公司表示，嘖嘖平台將由公司人工逐一核對帳號、贊助者名稱，完成退款，因此才會導致時程耽誤，目前已對該平台480位贊助者完成退款，仍有1000多位尚未完成，但承諾加速作業，並提出贊助者google表單申請退款(https：／／forms.gle／E1uWAAf6DWBuGaSdA )。

消保官表示，目前已要求該公司優先處理申訴案件，業者也承諾在9月底前對已登記的贊助者完成退款，不過也提醒民眾近期募資平台已有多件預購商品因疫情等狀況給付延遲的消費糾紛，建議消費者在贊助前多考量風險，由於募資平台也有抽成盈利，因此也須負連帶責任，呼籲業者對退費機制應該建立更多保障。