國內首批BNT疫苗2日上午抵達桃園機場，卻被發現原先掛於裝箱上的「復必泰」字樣布條莫名消失，國民黨前主席朱立倫對此表示，意識形態有這麼重要嗎？強調疫苗趕快打到民眾身上比較重要，不應做這些無聊的動作。

BNT疫苗入台2日抵台，裝箱「復必泰」布條消失惹議，朱立倫表示，意識形態有這麼重要嗎？明明BNT疫苗是來自德國國際認證的疫苗，但日前民進黨卻想盡一切辦法能拖就拖，能擋就擋，現在疫苗抵台還要做這些事情，強調疫苗應趕快打到民眾身上比較重要，做這些無聊的動作，只會讓民進黨顯出它是意識形態式的政黨。

此外，對於蔡英文所提出的「鄰國論」，朱立倫說，蔡英文跟民進黨搞台獨已經不是新聞，每天透過各種方式搞文化台獨，以意識形態反中、去中及抗中，有時候又基於現實快閃一下又跑，強調「其實民眾看清楚就好」，並指出，這樣的做法只會造成國際更多的衝突，以及兩岸的不穩定跟對抗的情況。