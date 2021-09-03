台東焚化爐原定明年修復啟用，台東縣環境保護局日前有意將飛灰放置於鹿野鄉垃圾掩埋場，卻遭當地居民及議員反彈，台東縣府決定暫時將飛灰固化物轉送其他縣市掩埋，並將飛灰固化物的各項檢測數據公開，與縣民溝通後，再決定由哪個鄉鎮做飛灰掩埋場
興建完工17年未啟用的台東焚化廠，原定要把燃燒後每日產生10噸的飛灰固化物送鹿野鄉垃圾掩埋場掩埋，但飛灰含有重金屬、戴奧辛等有害成分；而掩埋場位於鹿寮溪畔，也是卑南溪上游，當地民眾怕造成環境汙染群起反彈，縣議會多位議員要求環保局說清楚，並納入回饋方案。
縣議員陳宏宗說，若飛灰決定由鹿野鄉吸收，他沒有意見，但回饋金部分就得先談好；縣議員林參天則質疑，垃圾是全台東縣民製造的，飛灰卻只放置在鹿野恐有失公平，「給鹿野公平嗎？有錢就好了嗎？」。
面對各界的反對聲浪，縣府政策大轉彎，環保局決定暫緩鹿野飛灰掩埋場計畫，副局長陳炳伸表示，未來飛灰固化物改送外縣市掩埋，雖然成本遠比就地處理還高，但為了取信於民，將蒐集相關溶出檢測數據並與台東縣民溝通，也將參考外縣市近20年經驗，再決定由何處設飛灰掩埋場。
台東縣環保局強調，飛灰送往哪個縣市掩埋、或放置期間等，目前都還在協調中，但為了公平起見，未來台東縣內13個垃圾掩埋場，都有可能成為飛灰掩埋候選場址，也不排除由各鄉鎮輪流掩埋飛灰。
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