疫情期間建教生因無法實習收入銳減，新北市教育局搭配教育部紓困4.0停課方案，每月補助每生1萬元紓困獎學金，有1942人符合申請資格，共爭取補助2456萬元；另額外補助300位建教生，每位至少2萬元，共613萬餘元圓夢獎學金，另避免到百名建教生在外面打工增加染疫風險，也補助百萬工讀金，協助學生暫度難關。

教育局指出，新北市為照顧受疫情影響且有經濟需求的建教生，推出「新北建教生專業力UP精進方案」，專案共分為「紓困及圓夢獎學金」、「安心在校工讀」與「專業證照專班」三大部分。

疫情期間，先以「紓困及圓夢獎學金」協助學生度過難關，開學後「安心在校工讀」讓學生半工半讀賺取生活費，避免到外面打工增加染疫風險，提供百名建教生共補助百萬工讀金，「專業證照專班」則針對建教生特別開設39班的技術士輔導班，未來若考取乙級證照及相關證照，額外再加碼補助考照費用，以鼓勵學生在學期間加強專業技能，受惠學生近千名。

能仁家商商業經營科建教生顏旖璇說，家裡屬於低收入戶，主要收入來源是媽媽，因此國中畢業後，為減輕媽媽負擔，決定就讀建教合作班，可習得一技之長並完成學業，又可賺錢，可謂一舉數得。今年因疫情影響不能去實習，導致收入大減，紓困獎學金解決了這段時間沒有實習津貼的燃眉之急。

目前在五星級飯店實習的莊敬工家餐飲管理科建教生吳雅芸表示，工作時常會接觸到國外旅客，極需增強英語能力，得知新北市補助學校開辦外語證照班，在學期間能專注技藝養成並考取證照，有助於提升未來在職場的含金量。