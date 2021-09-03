有「台灣濱崎步」封號的女星王彩樺，經常在社群網站分享母女合照，女兒黃于庭美照更被PTT表特板認證美貌，讓她被網友封為「國民岳母」，不讓女兒專美於前的她，近來不斷曬出性感火辣照，不過卻被指出是「不知羞恥」，對此，她也高EQ做出回應。

王彩樺在臉書曬出自拍照，只見她戴著帽子，留著一頭及肩的長髮，穿著紅色亮片深Ｖ貼身洋裝，雖然傲人北半球若隱若現，但一條深邃事業線已經搶盡目光，接著更嘟嘴裝出賣萌表情，完全看不出來已經52歲，但透露被阿達老師說：「少女心噴發到不知羞恥的地步」，對此，她表示：「我個人覺得蠻貼切的，快樂的做自己就好」，高EQ回應被讚翻。

對此，網友也紛紛留言：「本來就是要多愛自己，把最好最喜歡的表現出來」、「自己開心比較重要，不要管別人怎麼說」、「自己要先快樂，才能把快樂帶給大家」、「彩樺姐越來越漂亮了」、「難怪兩個女兒都那麼漂亮~因為媽媽本身就是美人」、「 身材就跟少女一樣！！！太不像話了」。

之前女兒在網上曬出泳裝照，王彩樺也加碼PO出女兒的比基尼全身照，更透露想要母女一起穿泳裝，但卻有網友留言嘲諷「社會亂象」，對此，她則是高EQ回應酸民：「哈哈，不會啦，海邊游泳要穿泳裝不然穿什麼，不穿就不行」。