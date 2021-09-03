國民黨團連兩週質疑風電政策跳票，民進黨立院黨團幹事長劉世芳今表示，會強力監督並要求行政院或者是經濟部還有相關單位，在疫情可以控制下，扣除不可抗力因素，希望行政院可以排除萬難來幫忙。

民進黨團副書記長洪申翰指出，民進黨推動綠能相信在國際上都有看到的企圖心，那確實也有很多的挑戰，現在大家講到離岸風電的進度，確實有落後。

他說，落後最大的原因其實原本離岸風電政策，2020年、2021年就是最重要的關鍵年，但是不巧這兩年剛好都遇到疫情，讓很多國外的開發商重要的技術人員進到台灣，其實都多了很多阻力及阻礙，這確實是離岸風電發展進度落後最大的原因。

他指出，民進黨團也會要求經濟部後跟指揮中心應該要特別協助離岸風電廠商，能夠兼顧疫情風險的管理下，怎麼樣在行政上處理更加的順利；也會要求經濟部跟相關的開發商要加緊腳步，尤其是該協助大家追趕進度的配套措施。

他強調，也很希望國民黨不要再用各種污名化方式，把台灣好不容易可以發展起來的一個重要的產業抹黑。

劉世芳說，在非核家園的目標之下，任何跟國際的氣候變遷能夠接軌上面的綠能發電，民進黨都全力的支持，離岸風電包括材料進口或者是人員到台灣，因受疫情影響，或是受到國內的其他相關規範有所阻礙，當然會影響進度。

她說，民進黨立院黨團ㄧ定會強力要求行政部門，在疫情可以控制下，能夠按照原來合約的進度，趕快把相關的離岸風電應該有的技術或是人才補齊後，在一定的程度上，達到原來要求的綠能發電的百分比。

她說，再這樣狀況下，如果是不可抗力的因素，當然能夠體諒，但是扣除不可抗力因素，希望行政院可以排除萬難幫忙。