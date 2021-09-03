國小二年級的任小妹，因每天晚上都吃宵夜，且都吃零食、麵包等精緻澱粉類食品，讓她才過不到半年，腰圍即明顯增長，身體質量指數（BMI）更超出同齡標準範圍（依據國民健康署正常範圍值為（13.8－18.4），屬於過重族群，家長驚覺事態不對遂帶來兒科門診就醫。經過臨床團隊的飲食衛教與專業醫療介入，減少澱粉、糖分攝取並戒掉宵夜習慣後，任小妹現在的BMI指數已恢復標準值。

衛生福利部台中醫院小兒科主任陳敏恭表示，現代人飲食習慣多元，孩子能選擇的零食也有更多面向，但許多家長認為孩子在發育階段，所以多吃點也沒關係，食物種類更不忌口，即使快睡覺了也讓孩子繼續吃宵夜，造成肥胖、發育失衡等問題。

根據統計顯示，台灣兒童肥胖率高於鄰近的日本、韓國及新加坡等國；國民健康署也指出，兒童肥胖會引發許多健康問題，如胃食道逆流、糖尿病、心血管疾病、女童早發育及氣喘等。

陳敏恭主任指出，一般零食的營養標示包含熱量、糖分、鹽分、脂肪等等，在這些成分中，「熱量」及「糖分」是影響兒童肥胖的主要因素。根據國外食品大廠標準，每100公克熱量超過400大卡的零食，即屬於高熱量零食；在英國國家醫療保健系統（NHS）的指引中，則建議食用每100公克含糖量不超過22.5克的零食較佳。

台灣市佔率較高的零食，熱量及糖分絕大多數都超過建議標準，攝取零食的數量多寡，也會影響孩子一天的食物熱量計算。陳敏恭主任強調，雖然不需要過度禁止孩子吃零食，但仍要挑選適當且適量的零食給孩子食用。醫師建議，挑選零食的標準可依每100公克熱量450~500大卡，且含糖量不超過25公克為參考。

陳敏恭主任呼籲，適逢開學期間，家長可以挑選合適的零食促進孩子心情愉悅，和樂家庭氛圍，但仍需注意食用時機與數量，原則上睡前2~3小時不建議吃零食，避免影響腸胃道功能並造成肥胖問題，若身體質量指數（BMI）超標或腰圍增長得太快，也可至小兒科門診尋求協助。