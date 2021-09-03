台鐵408車次太魯閣號列車於今年4月2日發生嚴重事故，造成司機員、機車助理在內的49人死亡及247人輕重傷，花蓮地方法院經過數月密集準備程序，將於本月中旬提訊在押包商李義祥、移工華文好等人，因考量參與訴訟人數眾多及兼顧防疫，將限制旁聽席位。

針對台鐵太魯閣號408次列車事故，花檢方首波起訴李義祥、移工華文好等7人，主嫌李義祥被控過失致死、肇事逃逸、過失致公眾運輸車輛致生危險、過失毀損軌道、違反政府採購法、業務上文書登載不實罪、商業會計法、稅捐稽徵法等8項罪名；上月19日，檢方依過失致死、偽造文書等罪嫌，追加起訴台鐵花工段潘姓主辦工程司潘堂益及委外專案管理公司郭姓專案經理2人。

花蓮地院刑事庭長黃鴻達說，因本案為社會矚目之重案，死傷者眾，被告人數和涉及罪嫌複雜，卷證相當多，中間還有移送併辦部分，檢方4月下旬起訴後，法官花了許多時間密集進行準備程序。因此今天發出新聞，確定開庭日期：9月16、23日就被告李義祥等公共危險等部分進行審理、28日則就被告華文好等過失致死罪嫌審理。

黃鴻達說，包括被害人代理人、告訴代理人等訴訟參加人就有72人，因人數多，院內空間不足，要保障訴訟當事人參與訴訟的權利，也要兼顧防疫，因此限制旁聽席記者6席、民眾12席，3分之1開放現場排隊報名，其餘即起上網登記，網路報名登記到9月10日為止，13日上告旁聽名單。進入法庭旁聽全程配戴口罩注意防疫。