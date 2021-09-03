今天是九三軍人節，前總統馬英九表示，今天我們在台灣，生活在和平安定中，遠離戰爭，面對大陸，我們當然要不求戰、不畏戰，但兵凶戰危，我們也一定要備戰與避戰，因為自己的國家自己救，不能全靠他國的保護，他要為國軍打氣，更希望蔡英文總統記取此次阿富汗教訓，恪守三軍統帥的職責，讓台灣遠離戰禍。

馬英九說，今天是對日抗戰勝利紀念日，也是軍人節，在這裡要向全體國軍官兵致敬，您們堅強守護著中華民國與全體國人的安全，辛苦了，我也虔敬祈求，我們國軍弟兄姊妹們，都能在無私無我的有效領導下，為了正確的國家目標，繼續保衛中華民國與全體國民。

馬英九表示，前幾天馬英九基金會舉辦一場「奔騰講堂」，由前藍委林郁方與淡大戰略所副教授黃介正，共談「20年黃粱一夢：美軍撤出阿富汗給了我們甚麼啟示？」，一開始主持人特別請所有出席者，為8月26日在阿富汗首都喀布爾國際機場的自殺炸彈攻擊中，不幸罹難的百多位軍民，起立默哀致意。

馬英九指出，美軍倉促撤出阿富汗，已成當前世界的陰影與悲劇。在爆炸中殉職的23歲美國海軍陸戰隊女兵Nicole Gee，不久前還在機場被媒體捕捉到懷抱難民嬰兒輕哄的溫馨畫面，見證戰火中的人性光輝，令人動容。她自己也在社群網路貼出這張照片，開心表示「我熱愛我的工作」。沒想到數日後，壯烈犧牲，讓人不捨。