今天在大聯盟場上巨人以5：1戰勝釀酒人，此戰獲勝後他們的戰績來到85勝49敗，追平同區的道奇，加上今天光芒輸球僅84勝50敗，巨人也重新登上聯盟戰績最佳寶座，今年的他們讓外界驚豔，沒花大錢進行補強，但整體戰力卻非常強大，連聯盟官網記者都曾說巨人是本季最大驚奇之一。

Another Giant win and the NL West is all tied up. pic.twitter.com/Q1hQ1dZoic — MLB (@MLB) September 2 2021

另外巨人在這場比賽中也創下不少紀錄，主力右外野手史雷特(Austin Slater)擊出個人本季第10轟，正好也是巨人本季團隊第200轟，目前全隊10人敲出10轟以上全壘打，寫下隊史最多人單季打出雙位數全壘打紀錄，更幫助巨人成為本季首支突破200轟球隊，這一戰可說收穫滿滿。

看來全壘打就是突飛猛進關鍵，除史雷特外，布萊嚴(Kris Bryant)有24轟，貝爾特(Brandon Belt)20轟、達倫洛夫(Darin Ruf)14轟、克勞福(Brandon Crawford)19轟、韋德(LaMonte Wade Jr)17轟、波西(Buster Posey)16轟、狄克生(Alex Dickerson)13轟、麥克雅澤姆斯基(Mike Yastrzemski)21轟、隆戈利亞(Evan Longoria)10轟。

今天的比賽史雷特在首局就解鎖以上紀錄，逮中對方投手89.9mph四縫線直球，一棒轟出中外野，為球隊拿下首分。雖然第4局被釀酒人拿回1分，但巨人在8局下大進補拿下4分，達倫洛夫擊出帶有打點的二壘安打，艾斯卓達(Thairo Estrada)則敲出致勝3分炮，比數來到5：1。

最後巨人後援投手麥基(Jake McGee)投1局成功關門，巨人就以5：1拿下勝利，此戰巨人低肩側投泰勒羅傑斯(Tyler Rogers)拿下勝投，他僅投1局就飆3K，壓制力相當可怕，本季目前戰績是3勝2敗，拿下12次救援成功，自責分率是超優秀的1.80，每局被上壘率1.00，而釀酒人則由戴文威廉斯(Devin Williams)吞下敗投。