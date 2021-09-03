桃園市北科附工1名學生確診，依照市長鄭文燦日前指示「1人確診全校停課」原則，3日下午起該所學校停課14天。據了解，該名確診生的同班同學，將全數至集中檢疫所隔離，全校師生、教職員進行篩檢，詳情待今天下午市府疫情記者會說明。

目前衛生局人員已進駐校園，針對2154名師生做PCR採檢，檢測完畢才能離校。

這名學生的父親，就是今傳「突破性感染」的長榮機師其中一人，兒子開學後返校上課，沒想到自己也確診，學校緊急停課，配合衛生局全面篩檢。