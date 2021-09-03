適逢93軍人節，桃園市長鄭文燦在臉書中貼出當兵時期的照片，媒體今（3日）關心他的體重問題，鄭笑說，印象中當時還不到60公斤。

鄭文燦說，自己在台南新化服役，是屬於動員師、負責教育召集、點閱召集，負責後備軍人教召點召，當兵有很多美好回憶，部隊生活需要團隊紀律、同袍間的友誼，這是很美好的經驗。

但外界對其未來動向仍十分關注。鄭文燦今（3日）上午出席「挺國軍‧聯名形象列車」首航典禮 ，再度被問到外傳他9月接任行政院長問題，鄭回應說，「9月我還在當市長，這個事情不會發生。」