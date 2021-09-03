大陸股市3日早盤收跌。上證指數跌0.15％，深指跌0.56％。

上證指數先升後跌，一度重上3600點關口，最多升16點或0.47％，高見3613點後有賣壓，之後走跌，最多跌21點或0.59％，低見3575點，早盤收報3591點，跌5點或0.15％，成交人民幣（下同）5209.09億元。

深指早盤窄幅震盪，高見14302點，升25點或0.18％，隨後走跌，最多跌158點或1.11％，低見3575點，早盤收報14197點，跌79點或0.56％，成交5719.6億元。

滬深300指數收報4859點，跌9點或0.2％；創業板指數收報3116點，跌22點或0.71％。

各類股個別發展，有色金屬股跌逾4％；煤炭、化工股跌逾2％；鋼鐵、水泥、房地產股偏弱；電力股升逾1％；金融、石油股靠穩。

財新公布，中國8月服務業採購經理人指數（PMI）跌至46.7，是自去年5月以來首次出現收縮，創下16個月低，並低於預期的52。