美國黑人饒舌男歌手納斯小子(Lil Nas X)以其大膽統戰禁忌內容與觸碰傳統束縛底線的歌曲及行事作風取得巨大關注,2019公開宣示出櫃後,彷彿打開開關,除了同志性向議題,更以一首《MONTERO (Call Me By Your Name)》空降美國告示牌單曲榜冠軍,其中向撒旦(惡魔)跳艷舞的MV畫面更引起軒然大波,一時成為話題中心。

《MONTERO (Call Me By Your Name)》直接挑戰了地獄、惡魔議題的禁忌(圖 / thefader.com/home)

而近日納斯小子(Lil Nas X)又再度於社群投下震撼彈,公布了一組與《People》雜誌合作拍攝的沙龍照,原來是為了首張專輯《MONTERO》的大膽宣傳手法,釋出的照片中身穿如婚紗般的白色衣著,直接挺孕肚,超狂宣布懷孕喜訊。

引爆社群的懷孕沙龍照造成強烈視覺衝擊(圖 / 翻攝自Lil Nas FB)

孕肚內的孩子正是納斯小子首張專輯封面《MONTERO》(圖 / 翻攝自Lil Nas FB)

接續這組沙龍照引起的視覺震撼外,擅於挑起網路討論度的納斯小子(Lil Nas X)更於臉書親自回覆一張超音波照,懷中清楚可見自己首張專輯封面,並喊出:「我是爸爸也是媽媽」,除了向所有人呼籲衝破性別迷思與傳統的兩性框架外,更感性表示:「希望有天我不是代表誰,就只是納斯小子。」

納斯小子首張專輯封面《MONTERO》(圖 / 翻攝自Lil Nas FB)

不知道大家覺得納斯小子(Lil Nas X)這個專輯宣傳手法如何呢?不得不說仍頗具教育意義,有興趣的粉絲不妨去聽聽這張專輯,或許會有更多啟發。