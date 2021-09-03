台中市長盧秀燕表示，對75以上長者第2劑疫苗施打，已完全造冊，萬事具備只欠東風，希望中央早日撥放疫苗。（盧金足攝）

「每1小時排班300人到總統府抗議！」台中市議員陳政顯3日痛批中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，拿民眾生命開玩笑，10多萬名幫長者超過3個月，至今未施打第2劑，揚言號召民眾到總統府前抗議，而且不違規群聚，以室外300人為限，還揪市長盧秀燕一起抗議，盧表示，已完全造冊，萬事具備只欠東風，希望中央早日撥發疫苗。

大家急搶打新冠肺炎疫苗，但75歲以上長輩打第1劑超過3個月，還等不到第2劑，陳政顯說，不忍心長者受驚慌恐懼，台中市10多萬名75歲以上長者，打完第1劑超過3個月，還等不到第2劑，長輩怎麼過得安心，第2劑應該是10到12周施打，中央又說「經過16周也可以」，已經拖太久了，長輩活在恐懼之中。

盧秀燕強調，「我跟你一樣非常著急」，目前全市施打完第1劑超過115萬人，其中逾10萬人第2劑時間已經到了，還超出滿多的時間，在這種情況之下怎麼來注射？台中市都已經準備好了，造冊完成，萬事俱備，只欠東風，「東風就就是疫苗」。

盧秀燕指出，現在很多國外疫苗陸續進來，呼籲政府，對於第2劑注射疫苗要提早準備跟撥放，如果超過時間太久，疫苗注射的效益可能會大打折扣，疫苗下放給地方盡早處理，「我們都具備好了，造冊完成，大家心急如焚，只是就是沒有疫苗」。

陳政顯強調，這段期間台中市防疫市府團隊都非常用心，也非常努力，不管衛生單位、警察、環保系統等，每個單位都在自己的工作崗位承擔防疫責任，整體作戰，但第2劑還未施打，不是只有台中市問題，中央處理疫苗的荒誕作法，讓地方長者擔心受驚。

陳政顯抨擊，民眾為了打不到疫苗，大家內心都非常氣憤，長輩還打不到第2劑，陳時中對疫苗掌控這麼嚴重，拿人命開玩笑，如果再不給疫苗，因應防疫不能群聚，室外限制300人，研議每1小時排300人到總統府前抗議，讓蔡英文總統聽到人民的心聲。

陳政顯在質時，也揪盧秀燕一起到總統府議，但盧秀燕並未回應，強調台中市75歲以上長者第2劑施打已完全造冊，萬事具備只欠東風，希望中央早日撥放疫苗給地方政府。