涉及女友及奶奶2起失蹤案的宅男學霸阮男（36歲），警方陸續在其家中查獲奶奶的假牙以及身分證件，還發現阮男2013年間、奶奶失蹤前即開始上網搜尋「徒手殺人」、「氰化物中毒」、「保險人更換」等關鍵字，疑似預謀犯案，5月初依《殺害直系血親罪》將阮男羈押，但9月延押期滿，阮男即將重返社會，有如一顆恐怖的不定時炸彈。

14年前，中正大學女學生劉佳穎在畢業前夕離奇失蹤，時隔8年，劉佳穎當時大學男友阮男的奶奶也在2015年人間蒸發，今年5月本刊獨家披露，阮男涉及兩起失蹤案後，警方5月初將他逮捕。

阮男自小由爺爺奶奶撫養長大，因為聰明會念書，從台中一中考上國立中正大學，是兩老心中的驕傲。（圖／讀者提供）

本刊調查，今年5月3日警方上門搜索抓人時阮男神情輕鬆，還能跟員警對談如流，被帶走時還不忘舉手跟社區保全打招呼，整個人相當鎮定。不過，警方仔細清查阮男的家中，發現他將爺爺的骨灰罈放在家中，打開一看，裡面有一副假牙，經確認後發現竟是奶奶的，奶奶因為牙口不好，平日三餐得戴假牙才能咬得動，「假牙在，人卻失蹤」，警方大膽猜測，奶奶可能已經遭遇不測，而阮男一定知情。

接著，員警又從天花板夾層上搜出奶奶的身分證、健保卡以及存摺，弔詭的是，2017年阮男妹妹報警奶奶失蹤後，警方曾詢問阮男相關證件下落，當時阮男以「奶奶離家帶走了」，說詞前後完全對不起來，至此警方掌握間接證據，直指阮男跟失蹤案拖不了干係。

警方到阮男家中逮人，他離家時一派輕鬆跟保全打招呼，專案小組地毯式搜索，竟查獲奶奶的假牙和身分證件。（圖／翻攝畫面）

為了釐清懸案關鍵，員警曾在阮男家中進行地毯式搜索，意外在一個置物箱內發現每10萬元一疊的紙鈔，約有2百萬元，紙鈔上束帶註記著提領日期，赫然是2015年奶奶失蹤後兩周。另外，鑑識人員在浴室內發現少量血跡反應，位置在浴缸上方約15公分左右。

更駭人的是，警方清查阮男電腦搜尋的歷史紀錄，赫然發現他早在爺爺過世前，2013年間開始陸續以「徒手殺人」、「氰化物中毒」、「失蹤定義」、「保險受益人更改」、「軍方退撫金如何領取」、「分屍命案」等字眼查詢相關資料，對照奶奶失蹤前身體不適卻查不出原因接著又人間蒸發，此外保險受益人都被改為阮男，這一連串過程與阮男搜尋的資料幾乎完全吻合，7月初檢警以此向法院申請延押獲准。

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