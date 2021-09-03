中正大學哲學系畢業的學霸阮男（36歲），身邊最親近的2個女人，大學女友劉佳穎以及撫養他長大的奶奶先後神秘失蹤，檢警7月間將他以《殺害直系親屬罪》延押。檢警發現，阮男奶奶失蹤後，其帳戶被提領一空，奶奶名下多張保單受益人被改成阮男，阮男還囑託母親偽裝成奶奶，將保單解約，順利得手上百萬元。

本刊調查，阮男8歲時父親因意外墜樓死亡，他和小4 歲的妹妹由爺爺奶奶撫養長大，阮男是長孫，加上聰明、功課好，爺奶相當引以為傲，對他非常寵溺，奶奶甚至還會將飯菜送到他的電腦桌前，如同伺候「公子」。

大學女友失蹤後8年後阮男的奶奶也同樣神秘消失，警方懷疑阮男涉有重嫌，甚至連阮男媽媽也被牽扯其中。（圖／繪圖組）

從小到大，阮男最尊敬爺爺，爺爺是軍人退伍，阮男考上中正大學後，居然唸了8年時間，擔心孫子在外地生活太放縱，爺爺曾手書一封長信，信中諄諄教誨，勉勵阮男用功修習課業，至今，阮男都還收藏著這封信。反之，他與同樣從軍職退休的奶奶以及相依為命的妹妹態度截然不同，不但視奶奶如同工具人，妹妹也被當空氣一般對待。

阮男被爺奶撫養長大，沒有跟媽媽同住也不常見面，但母子倆感情卻十分要好，警方調查奶奶失蹤案時，意外發現媽媽牽涉其中，原來奶奶失蹤後，阮男清查家人的保單明細，其中1張奶奶名義的保單，阮男為了解約，打苦情牌「我沒錢，沒辦法幫奶奶繳」拜託媽媽幫忙，原來，保險公司不知道奶奶失蹤，打查證電話徵詢本人同意，媽媽竟冒充奶奶接聽，而順利解約後，阮男拿到保險公司退還130多萬元。

阮男在大學時曾加入民族舞蹈社，還曾與團隊一起四處表演。（圖／翻攝畫面）

據了解，對於假冒接聽保險公司電話，媽媽坦承不諱，但是一旁的阮男卻堅稱「電話是我接的，我用變聲器」，他護母心切，打算自己一力承擔所有罪責，不願媽媽捲入甚至遭到判刑。

某資深員警透露，接觸阮男母子倆後發現，阮男見到媽媽時，臉上神情變得柔和，看得出來他相當愛媽媽。不過，媽媽沒有從小照顧阮男兄妹，心中充滿負罪感，對阮男提出的要求總是有求必應，雖然她也曾追問奶奶的去向，但阮男以「被親戚接走」、「跟慈濟師兄姐出去玩」等語搪塞。當警方調查時，媽媽驚訝發現所有物證指向愛子，一度崩潰無法相信，「這些以後都是他的，有需要這麼急嗎？」

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