台北市區公車因應開學將至，搶先在8月24日全面恢復班次，但同路線公車一次來2、3輛的「連班」問題，又再度引發公車族討論，北市公共運輸處計畫在公車折返點或終點站周邊設置停車點，方便司機暫停以便拉開班距，9月底也會改良多路線監控（MPMS）系統，連班時將自動發訊息提醒駕駛，重拾乘客候車信心。

台北市區公車多達300條路線，行駛於主幹道的1級路線，如素有「公車王」之稱的307，尖峰時段4到6分鐘就發車一次，路途中屢因停等號誌、塞車等因素，導致1分鐘內來2輛以上。據統計，高達81％的幹線公車有此情形，次級路線僅有1％。

「1次來3輛早就不是新聞了。」周姓民眾抱怨，假使某路線公車5分鐘來1班，乘客原先預期等5分鐘即可搭到，卻突然遇上3車連班，沒搭到的人就必須再等15分鐘以上。還有網友在社群上揶揄「把公車當BRT開」、「學捷運一次掛6節算了」、「頭尾相連，乍看還以為是在遊行」。

為此公運處提出3大改善方向，大眾運輸科長郭建辰解釋，首先是優化公車既有的「車輛平衡間距系統」，駕駛能即時得知他與前、後班次的距離，以便調配車速，再來是於公車折返點、終點站附近設置暫停點，當車上都沒乘客又出現連班時，即可稍作停等拉開班距，現已請業者做逐線檢討。

最後則是改善MPMS系統，無須站務員手動發送提醒訊息給駕駛，改為系統直接判定，減輕內勤調度負荷，最快9月上路。北市府期透過上述改善方式，藉此達到調控班表、班距穩定的目標，少乘客因連班而久等的情形。

多家業者對此持樂觀態度，但也認為這對離峰時段、班次不密集路線較有助益，尖峰時段仍要觀察。台北客運總經理李建文指出，業者若發現此情況也會個別與駕駛約談，畢竟連班問題有時和司機年資、駕駛習慣有關，因此會透過調整班表改善情況，避免影響旅客權益。