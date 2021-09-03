涉嫌殺害祖母，也是14年前中正大學女學生劉佳穎失蹤案的最大嫌疑人、劉女當年的男友阮男（36歲），長相清秀、頭腦聰明，但是個性古怪，讓許多同學印象深刻，有人甚至以「蟑螂」來形容阮男超強生存力，由於他很節儉，一度以腳踏車往返台中嘉義，還曾撿不知名的鳥蛋當食物吃。

據了解，阮男聰明會念書，從台中一中考上中正大學哲學系，為了節省車錢跟餐費，大一時他曾1周1次，騎乘腳踏車往返從嘉義回台中，從家中補給整周的食物、水果後，再騎車載著生活所需回學校，後來爺爺不忍他奔波百里，才買了台機車給他，至今這台機車仍是阮男的代步工具。

不過，雖然當年同學和阮男朝夕相處，但是都沒甚麼交情，有人以「蟑螂」來形容阮男說他超強適應力，因為無論宿舍多髒亂他都住得下去，且阮男的三餐只是「能量」補充，大多都用香蕉或地瓜撐過1餐。超省一族的阮男還會把社團或表演活動多出的便當，通通拿回家冰起來慢慢吃；誇張的是，曾有同學在校園內撿到一窩鳥蛋，還弄不清是甚麼鳥類，阮男得知後就將鳥蛋要走，說之後要弄熟吃。

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