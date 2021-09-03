施名帥的演技終於獲金鐘的肯定。（LINE TV提供）

施名帥的演技終於獲金鐘的肯定。（LINE TV提供）

施名帥的演技終於獲金鐘的肯定。（LINE TV提供）

LINE TV與酷斯本影視製作的《黑喵知情》2日在第56屆電視金鐘獎有所斬獲，共入圍戲劇節目獎、戲劇節目男主角獎、戲劇節目男配角獎、戲劇節目導演獎、戲劇節目編劇獎、戲劇類節目攝影獎共6項大獎。

入行13年的施名帥，過去螢幕角色以配角居多，今年以《黑喵知情》搶到金鐘獎男主角獎項的入圍門票，他幽默說：「非常感謝評審肯定，受到肯定要感謝所有劇組夥伴工作同仁，以及動物演員們的辛苦，好險牠們不能報金鐘。冒昧想問一下評審們，是不是很為難沒有可以給動物演員的獎項，我不介意托牠們的福」。

他表示，前天半夜將近天亮才收工，昨天揭獎時他還躺在床上賴床打電動，「而且前一晚才夢到自己在難過外公過世的心情起床還在悲傷，然後開始手機訊息一直來打擾到我玩遊戲，一度還覺得煩，結果被恭喜就傻掉了」。他的演員女友、拿過金鐘視后的朱芷瑩也替他開心，表示：「這麼努力的工作著終於被肯定。」朱芷瑩並在臉書留言寫道「你是最棒的」，給男友大大的肯定。

施名帥說，「入圍的心情當然非常開心，我馬上想到以文哥（陳以文）一定很得意又開心，因為他當初看《黑喵》播出時就跟我說，他覺得我這次有機會入圍，畢竟他也預言過納豆哥入圍金馬，所以我就當作有信心嚕，謝謝以文哥」。

陳保中執導《黑喵知情》入圍戲劇節目導演獎。（酷斯本影視提供）

陳保中執導《黑喵知情》入圍戲劇節目導演獎。（酷斯本影視提供）

他也分享，「其實我沒有想過這個角色會入圍，只是這個戲真的非常難演，我的角色要平衡人類演員跟動物演員的平衡，或許是我自己想多，但我真的覺得這個設定讓整個創作難度高上很多，限制很多，但是我們努力完成了，有沒有入圍也沒多想，就希望觀眾喜歡」。

梁正群首次入圍男配角獎項。（酷斯本影視提供）

梁正群首次入圍男配角獎項。（酷斯本影視提供）

入圍男配角獎的梁正群目前人正在工作，昨得知後激動到腦袋空白，他老婆在辦公室也激動得尖叫，梁正群驚呼：「其實根本不知道今天公布名單，而且當時正在拍戲，所以接到消息時太震驚，很想哭，但因為正在拍戲不能哭，完全不知該怎麼反應，唯一遺憾是不能在台灣好好的跟大家擁抱一下」。

執行製作人徐伊蓮表示，拍攝動物不容易，幸好有很強的顧問團隊協助及現場指導，這部影集在洽談平台播出時也曾遭遇困難，很感謝LINE TV第一時間願意和酷斯本合作，《黑喵》當時播出的平台不多，她希望現在入圍金鐘後，有更多人看見這部好戲。