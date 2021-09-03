在兩性關係中，交往前後態度不同的人總讓人無所適從，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，獅子座、雙子座、射手座、天秤座、牡羊座的男人交往前後差異最大，他們交往前總是溫柔體貼、柔情蜜意；交往後則會性格分裂，脾氣相當暴躁難搞。

▍Top5：獅子座

交往前，獅子男非常樂觀開朗，對喜歡的對象出手大方、百依百順，樂於在眾人面前表現出慷慨的一面。交往後，獅子男卻會把對另一半的感受藏在心裡，用冷酷、不在乎的態度來溝通，常常讓對方搞不懂他們真正的想法。若和獅子男交往，要小心他們的大男人主義，交往前後脾氣性格大不同，原本很有男子氣概，卻會開始沒耐性，甚至以暴力對待。

▍Top 4：雙子座

交往前，雙子男會保持專情，同時很會講甜言蜜語，讓人覺得他很風趣。交往後，雙子男則會開始失去興趣，說好聽是給伴侶很大的自由，事實上卻是「合則聚，不合則散」，他們認為一切隨緣。交往前後會發現雙子男不如想像中的活潑，他們心情的轉變比翻書還快，不是不愛了，只是覺得沒那麼好玩了。

▍Top 3：射手座

交往前，射手男會想盡辦法陪伴對方，或者時不時製造浪漫驚喜，只為了看到對方的笑容，一切暖心的舉動都只是為了成功追到喜歡的人。交往後，射手男就像脫韁野馬，開始露出想追求刺激的本性，他需要很多自我空間，不受任何人約束，因此他們不會再像過去一樣熱情，只想自由活動。

▍Top 2：天秤座

交往前，天秤男看似風趣幽默，不過永遠都非常客套，就連追求過程也存在著禮貌性的距離。交往後，天秤男會明顯比之前更熱情，毫不掩飾真實的自己，比較直來直往，只想過得輕鬆自在。因為他們認為，對外需要交際應酬，所以需要講好聽話，面對自己人，只要清楚表達真實的一面就好，因此會變得比較無趣。

▍Top 1：牡羊座

交往前，牡羊男會把自己當成男神，做任何事情都要展現英雄氣概，以最好的一面示人，希望藉此吸引心儀對象。交往後，牡羊男的愛只有3分鐘熱度，若發現對方沒想像中那麼完美，他們的熱度就會急速下降，還可能冷落伴侶。從一開始的熱烈追求，轉變為脾氣暴躁、衝動傷人，甚至會口出惡言，常常讓另一半不知道該如何繼續相處。