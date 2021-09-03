台鐵郵輪式列車自2011年起，就以「會等人的火車」為獨色，探訪台灣特色站點、深度暢玩，每年服務超過6000人次，在今年第10年的的里程碑，推出2.0版新玩法，不只便當、塗裝、車票升級，在地玩法也從單一路線升級為2至3條路線，讓旅客自由選擇。

台鐵郵輪式列車2021至2025年的營運經營權，再次由老搭檔易遊網旅行社取得，並邁入合作的第10年里程碑。台鐵與易遊網合作「老產品，新包裝」，打造郵輪式列車2.0版，將列車重新彩繪，並於今日首航亮相。

台鐵表示，郵輪式列車行程為全包式服務，食、宿、遊、行均精選規劃，新的郵輪式列車的玩法，為提供旅客有更多自主行程選擇，擴展客群廣度，行程規劃突破過往單一路線的安排，加入輕鬆選模式，提供在地2至3條景點路線供旅客視自己喜好擇一參加，盼能更貼近每位旅客的需求。

久久沒有進行主題彩繪的郵輪式列車，這次以台鐵吉祥物「餐旅熊」鐵魯、漢娜醬暢遊台灣各特色車站為設計理念，傳達郵輪式列車最與眾不同的玩法，同時更象徵推廣鐵道旅遊的熱忱與堅持。此次共有6節車廂進行彩繪，精選池上、林榮新光、新城、竹田、山佳以及猴硐6個最具特色車站，呈現在地風情。

而在火車上大啖色香味俱全鐵路便當，向來就是乘客搭火車最值得期待的美食饗宴，台鐵為提供旅客最特別獨到體驗，台北、七堵、花蓮、台東、高雄、台中6大鐵路餐廳，更分別推出一款只在郵輪式列車上才能品嚐到的限定口味。

易遊網指出，想要搭乘郵輪式列車來趟鐵道旅行，現已可預訂11月底前出發的行程，12月出發行程將於9月6日開放搶訂，不論是憧憬自然山海，或是喜愛走訪在地小鎮，郵輪式列車多種行程滿足旅客不同喜好。