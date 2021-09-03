【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序進入秋季，天氣轉涼更合宜開展各項戶外活動，也是出門嚐鮮、悠享各色美食體驗的好機會。在加拿大安大略省（Ontario）的多倫多（Toronto），不可錯過歷史悠久的聖勞倫斯市場（St. Lawrence Market），這個於1803年開幕的美食集市，是加拿大第一個永久性農民集市（farmer’s market），在2012年被《國家地理》評為「全球最佳食物市場」。

▲聖勞倫斯市場裡各種起司、乾酪。 圖：加拿大旅遊局／來源

200多年以來，它一直是城市中最受歡迎的美食集市，也是多倫多美食文化的靈感源泉。從農場採收的新鮮蔬果、有機肉類、剛出爐的烘焙食品、成熟乾酪，和可持續海鮮（sustainably sourced seafood）整齊地陳列在貨架上，令人眼花繚亂。

除了是購買食材的好去處，聖勞倫斯市場更是品嚐各類異國美食、感受多元美食文化的首選之地。像是波蘭餃子、牙買加餡餅、日本大米和加拿大原產地辛辣芥末，都能在聖勞倫斯市場的各色美食攤舖買到。

▲加拿大的自然覓食體驗。 圖：BC省旅遊局-Andrew Strain／來源

一直以來，加拿大都積極倡導食品在生產與使用方面的「可持續性」，無論是在大城市還是郊區，人們都十分注重「自然覓食」（foraging）、「從農場到餐桌」（farm-to-table）等崇尚自然的飲食文化。

在紐芬蘭省的埃文代爾（Avondale Newfoundland），遊客們可以親身體驗可持續的捕魚方式，品嚐當地盛產的美味鱈魚。 來到亞伯達省的埃德蒙頓（Edmonton Alberta），則可沿北薩斯喀徹溫河谷（North Saskatchewan River Valley）一路尋覓可食用的植物與菌類，學會辨別它們的種類，並解鎖多種合適的烹飪方式；而在新斯科舍省（Nova Scotia），更可學習在戶外生火、剖宰及烹飪生肉，收集樹液並製作楓糖漿，盡享最新鮮、最地道的自然食材。

▲加拿大美食美酒體驗。 圖：加拿大旅遊局／來源

加拿大還是美酒愛好者的聖地，主要的葡萄酒產區包括不列顛哥倫比亞省（British Columbia，又稱BC省）和安大略省。遊客可以在遍布加拿大各地的特色酒莊尋覓美酒佳釀，獲得無與倫比的體驗。

如位於安大略省尼亞加拉瀑布（Niagara Falls）附近的Pearl Morissette酒莊，則為遊客提供以低干預原則釀造紅白葡萄酒和與其相搭配的新鮮農場食材，讓美酒美食的結合迸發出奇妙的火花。

來到加拿大新興葡萄酒產區新斯科舍省，則可打卡位於芬迪灣（Bay of Fundy) 加斯珀羅山谷（Gaspereau Valley）的酒莊Benjamin Bridge，這家酒莊以釀造起泡酒而為人所知，酒莊更是該省第一座葡萄種植園所在地。釀酒師們一直堅守保護當地再生農業和低干預釀酒的原則，釀造出超凡的酒款。

警語：飲酒過量 有礙健康

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