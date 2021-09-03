施姓舞小姐家人帶著她7歲女兒到場聲援娛樂業者復業。（程炳璋攝）

台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義，3日率17種娛樂場所業者約200人在台南市政府前抗議。（程炳璋攝）

台南市娛樂場所業者走上街頭抗議陳情，找來台南市議員右起李中岑、林阳乙、吳宇寰、曾信凱、許至椿與盧崑福站台相挺，支持合法業者的生存權利。（程炳璋攝）

台灣5月中受新冠肺炎疫情影響，17種娛樂場所遭禁，至今3個多月未開放，眼見疫情趨緩各行業紛紛解封，台南市育樂事業商業權益促進會3日號召娛樂業者走上街頭要求復業，台北、桃園同業也來聲援，台南市政府副秘書長王揚智代表接下陳情書，同意會向中央反應，在防疫完備下，希望各行業早日恢復營業。

台灣5月中旬進入疫情3級警戒，包括舞廳、酒店、遊藝場、夜店等17種娛樂場所遭禁至今無法開放，各縣市娛樂業者皆難忍虧損，為求生存，近日互相跨縣市聲援，褪下夜間燈紅酒綠的妝扮，走上街頭陳情抗議，爭討生存權。

台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義3日率領台南市娛樂同業約200多人，在台南市政府前拉布條陳情，日前外傳因失業輕生的施姓舞小姐，家人帶著7歲女兒到場，綁起白布條「還我媽媽」。有台北娛樂公關經濟職業公司、桃園娛樂職業工會跨縣市前來聲援，並發表「停業要限期，讓特定行業有條件復業」等聲明。

台北娛樂公關經濟職業公司表示，台北有特種行業小姐在停業這段期間，為了謀生，冒險私接生意，卻遭強暴，讓同業深感在防疫大旗下，變得相對弱勢。

曾正義向王揚智遞交陳情書，要求台南市政府向行政院反應，有條件開放「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、MTV、KTV、觀光理髮、視聽理容、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所」。

王揚智表示，台南市長黃偉哲有聽見業者的聲音，會代為向中央反應，希望在防疫完備下，各行業都能恢復正常營業。

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