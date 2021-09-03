「醫師，我最近咳嗽或打噴嚏就會漏尿，為什麼會這樣？」門診不時會有飽受滴滴答答漏尿困擾的病患就醫。長安醫院泌尿科醫師黃煒軒表示，研究顯示全球約有1／3的女性有尿失禁，僅約10％會就醫，主要是患者覺得害羞，或認為這是生產老化必然的現象，可考慮陰道雷射技術，改善問題。

黃煒軒說，尿失禁分好幾種，分為急迫性、應力性、混合型等，其中應力性尿失禁好發在40~60歲產後婦女及更年期婦女，主要是因生產過加上年紀漸長，導致骨盆腔肌肉退化、括約肌鬆掉，造成只要肚子用力，不管是咳嗽、打噴嚏、或是搬重物的時候，就會漏尿。

黃煒軒指出，尿道中段懸吊手術為治療準則，但隨著醫療技術進步，陰道雷射成治療趨勢，提供給病患一個不動刀的選項，尤其適合輕、中度病患，治療過程簡單、沒有傷口、不用麻醉、只需幾分鐘就完成，一般平均治療3次，漏尿情況逐漸獲改善。

「尿失禁是可以被治療的」，黃煒軒醫師呼籲，如果有漏尿問題的女性，千萬不要害羞而不敢就診，因為漏尿會越來越嚴重，進而對生活造成困擾不便。亦建議產後婦女做強化骨盆底肌肉的凱格爾運動，每天至少30次以上，有助回復正常機能。