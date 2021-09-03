1輛送貨卡車與轎車行駛過這棟房子，此時突然傳出碰的巨響，一到閃光照亮整個夜空，火光竄向天空，火球則整個吞噬建築物，還有火花向旁噴射而出。

據《紐約郵報》2日報導，颶風艾達橫掃美國東岸，並在新澤西州奪去23條人命。根據網路披露的一段影片，新澤西州拉威的一幢房屋2日凌晨突然發生爆炸，現場傳出巨大爆炸聲響，而房屋也為火球所吞噬，最後僅剩斷垣殘壁。

這起意外發生於當地時間2日凌晨5時45分，(台灣時間2日17時45分)。當時1輛送貨卡車與轎車行駛過這棟房子，此時突然傳出碰的巨響，一到閃光照亮整個夜空，火光竄向天空，火球則整個吞噬建築物，還有火花向旁噴射而出。

當局指出，由於颶風艾達挾帶豪雨造成淹水，房屋住戶已在1時左右就被撤出當地，故只有剛好駕車經過的1名司機因飛來碎片而受輕傷，目前已在醫院接受治療。這起爆炸還波及鄰近的3棟房舍，所幸沒有太嚴重的傷亡。

員警提到，目前仍在調查爆炸原因，可能是因為洪水導致瓦斯外洩並引爆。目擊者德希爾(Adams Desir)表示，「當時我還在睡覺，但是巨大聲響與火光讓媽媽叫醒我。我家附近的人都感受到地面震動」。

警方表示，由於豪雨造成淹水，從1日晚上至2日凌晨，拉威的72名居民已被疏散並送至羅斯福小學避難，拉威市警方至少從大水中拖出100輛汽車，另有1座橋樑也因洪水而坍塌。