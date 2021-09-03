大陸籍「惠」字號漁船2日於彰化王功外31浬處越界捕魚。（台中海巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

台中海巡隊嚴謹做好所有防疫措施。（台中海巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

大陸籍「惠」字號漁船2日於彰化王功外31浬處越界捕魚，台中海巡隊獲報後馳赴現場，登檢查獲漁獲約5公斤，並將陸籍張姓船長等6人送醫快篩，隨後帶回碼頭偵辦。

海巡署艦隊分署表示，2日上午9時許，台中海巡隊接獲海巡署第四巡防區指揮部轉彰化VTS通報，於彰化三豐外27浬處，有大陸漁船出沒，請該隊派艇前往查處。

台中海巡隊獲報後，立即派遣線上PP10035巡防艇馳赴現場，同時通報PP10060艇提前出勤，於彰化王功外31浬發現1艘中國大陸籍「惠」字號漁船以流刺網漁法作業中，隨即依法登檢，經清查船上計有45歲陸籍張姓船長等6人，漁獲約5公斤均依法海拋。

該船於1日16時自福建省大岞港出港，陸船非法越界捕魚事實明確，依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條，21時將該船張姓船長及船員等6人安全押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

台中海巡隊指出，由於目前嚴重特殊傳染性肺炎與非洲豬瘟疫情仍有升溫趨勢，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，並於返隊後完成全船消毒作業，杜絕嚴重特殊傳染性肺炎入侵。

本次扣留陸籍漁船船上全員初步量測體溫均正常，經報請疾病管制署中區管制中心台中港辦事處指導，進港後將該船張姓船長及船員等6名，隨即由本隊派車送往梧棲「童綜合醫院」實施COVID-19快篩檢測，另經清艙並無發現豬肉及其相關製品，仍由本隊及海巡署中部分署第三岸巡隊人員共同實施人船消毒工作，以防疫病境外移入。

台中海巡隊表示，近日大陸伏季休漁期結束，大量陸船出海捕魚，常有陸船伺機越界捕魚，為保護我國海域資源，海巡署要求各海域艦艇超前部署，艦隊分署與中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩行動，並由海巡署第四巡防區統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標，終於9月2日順利查獲陸船越界案件，防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，對於留置大陸漁民的處所也已重新整修，強化隔間及通風等設備，避免發生群聚感染，成為防疫破口，完備留置調查相關事宜。同時也呼籲民眾若發現海上任何不法，請撥打（04）26572782或海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。