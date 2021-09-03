蘋果傳輸線竟成為詐騙途徑！外媒報導，有不肖人士利用一條外觀正常，但內部線路經過變造的蘋果Lightning傳輸線進行犯罪，透過線路中的晶片竊取使用者的帳戶密碼、信用卡資料等私人資訊。

科技網站vice報導，最新的駭客技術研發出一條「間諜傳輸線」，外觀與蘋果的Lightning-USB傳輸線相同，可以用在Mac、iPad及iPhone等設備上，但內部遭植入晶片，因此當用戶使用鍵盤時，會連上WiFi熱點，並記錄擊鍵順序與內容，達到遠端竊取帳號密碼、信用卡資料的目的，攻擊範圍達1英里（約1.6公里）。

報導指出，除了蘋果的傳輸線被駭客盯上，主流的USB-C傳輸線也傳出被植入晶片，成為駭客的攻擊武器，研究人員發現此傳輸線已經被大量生產，將成為未來資訊安全的嚴重威脅。

目前還沒有找到方法區分真的傳輸線與間諜傳輸線的差別，因此蘋果官方建議消費者在購買傳輸線時，選擇印有MFi標誌的商品，這代表該配件已通過官方認證。

消息一出讓不少資安專家相當擔心，主要是現代人已習慣透過手機完成支付或線上刷卡等服務，但新詐騙手法只要透過傳輸線就能竊取資料，資安防護力下降不少，專家提醒，消費者減少購買來路不名的配件，才能有效遏止這種狀況發生。