網安設備廠其陽(3564)受惠中國大陸客戶旺季提前拉貨，2021年8月合併營收雙位數「雙升」衝上歷史第三高，帶動前8月營收恢復成長、改寫同期新高，激勵今（3）日股價開高後放量直攻漲停價25.35元、回升至近4月高點，領漲工業電腦族群。

其陽公布2021年8月自結合併營收2.06億元，較7月1.79億元成長達14.56％、較去年同期1.15億元成長達78.69％，創今年新高、亦創歷史第三高。累計前8月合併營收10.82億元，較去年同期10.39億元成長4.15％，重返成長軌道、改寫同期新高。

其陽第二季營收及本業獲利較首季回升，惟受業外匯損加劇拖累，使稅後淨利雙位數「雙降」至249萬元、每股盈餘（EPS）0.04元，雙創近9季低點。合計上半年稅後淨利628萬元、年減26.18％，每股盈餘0.11元，遜於去年同期0.14元。

展望今年，其陽董事長李昌鴻表示，將專注經營網安、伺服器、邊緣運算解決方案及電信設備等網通業務，持續拓展研發領域，以拓展電信設備市場作為重要成長動能，並繼續投注資源服務開發美國大型客戶，開發中國大陸晶片平台產品以拓展多條產品線。

同時，其陽生產製造結合佳世達集團內各公司的豐富資源，拓展集團內合作，有效縮減資本支出，並放大生產能量、提高生產速度。針對5G新市場需求，已與集團內公司、英特爾急工研院合作整合軟硬體開發新產品，第一代相關產品已開始出貨。