地牛翻身！台南市楠西區今12時17分發生規模3.7的地震，地震深度5公里，最大震度4級，震央台南市政府東北東方41公里。各地最大震度為：台南市4級、高雄市1級、嘉義縣1級。

台南連2起「極淺層」地震 規模達4.7最大震度新化3級
一舉打通隱形小巨人的籌資路
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