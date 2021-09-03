12：17台南規模3.7地震 最大震度4級 12:402021/09/03 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南發生規模3.7地震，最大震度4級。（圖／翻攝自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！台南市楠西區今12時17分發生規模3.7的地震，地震深度5公里，最大震度4級，震央台南市政府東北東方41公里。各地最大震度為：台南市4級、高雄市1級、嘉義縣1級。 台南連2起「極淺層」地震 規模達4.7最大震度新化3級 一舉打通隱形小巨人的籌資路 #地震 #台南 #氣象局 #台灣 #最大震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鴻海教育基金會 拿下社會公益發展獎 04:102021/09/03 產業特刊 促進社區交流 台南隆田社區咖啡廣場開幕 09:232021/09/03 寶島 高鐵拚最大運能！中秋連假再增184班次 9／4開賣 11:372021/09/02 生活 山峸製作設計：整合設計、製作工作環節 健全幕後生態 08:302021/09/03 生活 拚五倍券商機 黃偉哲：考慮加碼抽第2間房 18:472021/09/02 生活 精品助攻 帶旺百貨業績 04:102021/09/03 時尚消費 台南購物節 擬再加碼1房抽獎 04:102021/09/03 地方新聞 台南市楠西區2日晚間地震芮氏規模4.7 尚無傳出災情 19:312021/09/02 生活 天氣晴朗穩定 用電量估3780.0萬瓩 11:472021/09/03 財經 永和第4處自主型防災社區 福和里動員模擬演練 16:482021/09/02 生活 搭載1.8T動力與EyeSight X系統 Subaru Legacy Outback日規開始接單 10:002021/09/03 汽車情報-汽車新聞 生活熱門新聞 開學兩天就停課 長榮機師兒確診 全班隔離 - 生活 好日子快來了？印度神童預言這天起回歸正常生活 - 生活 男友重考上台大 她內心卻崩潰 原因曝光網全看傻 - 生活 逛全聯踩1禁忌她下場超糗 網：第一次聽說 - 生活 高端接種人數雪崩 打不完怎麼辦？他曝這群人瑟瑟發抖中 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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