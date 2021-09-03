目前正在韓國熱播的《上流戰爭3》即將進入尾聲，已經連續12周收視第一，觀眾每周最期待就是頂樓惡人朱丹泰和千書真什麼時候領便當，不到最後一集，永遠不知道結局，尤其金編劇擅長死而復生、真假分身。而「朱丹泰」是嚴基俊繼電視劇《被告人》後再度接演惡人，將朱丹泰演到壞到骨子裡，從第一季到第三季始終如一讓觀眾恨得牙癢癢，被觀眾稱為「歷代級惡人」。

劇中，「頂樓之王」朱丹泰擁有財富、權力，卻是為了完成媽媽的遺願，因從小家裡窮，而母親和妹妹慘死在他眼前的童年陰影，揮之不去，看盡了世態炎涼，當他看到閔雪雅時，就像看到小時候那個一無所有的自己，因自卑對閔雪雅的憎惡就更加明顯。

嚴基俊在戲中雖然瘋狂欺負千書真和沈秀蓮，但戲外他卻是個有禮貌尊重女生的演員。（圖／龍華電視提供）

《上流戰爭3》的朱丹泰從獄中出來後變本加厲，為了報復沈秀蓮，炸死羅根李，掩埋炸彈刻意喬裝成老人的新造型也引起討論；沈秀蓮（李智雅）、羅根李（朴殷碩）、姜瑪麗（申恩慶）、河允徹（尹鍾焄）、劉東弼（朴浩山）、真朱丹泰(溫朱莞 飾)等全劇總動員組成「殺朱聯盟」，將假朱丹泰（嚴基俊 飾）關在日本精神病院，不料朱丹泰就是打不死的小強，又上演大逃脫，抱著復仇的決心，甚至把自己的臉弄得跟小丑一樣，收視居然高達20.8%，只能說嚴基俊在《上流3》是「百變造型，千面演技」。

嚴基俊收放自如的演技，連製作單位都說，無法想像不是嚴基俊的朱丹泰，尤其他的笑讓人看了毛骨悚然，總覺得下一秒會發生什麼大事。而嚴基俊在戲中雖然瘋狂欺負千書真和沈秀蓮，但戲外他卻是個有禮貌尊重女生的演員，讓網友看到幕後花絮後，紛紛說：「好吧！我原諒他了」、「其實他壞得還滿可愛的」，反差掀起熱議。《上流戰爭3》將於2021年9月8日平日晚間七點在龍華影劇台MOD354播出，全台首播。