財新8月服務業PMI創16個月低，加上大陸A股整體受壓，港股四連升後，3日曾跌逾200點，失守26000點大關。

恒指開盤跌67點報26022點，數據公布後，港股跌勢轉急，失守26000點關，最多曾跌278點，低見25811，但10天線（現處25686點）見支持，大市跌幅曾縮至37點，高見26052點，臨近午市跌勢再度擴大近150點，最終恒指中午收報25948點，跌142點或0.54％。

國指收9298點，跌42點或0.46％，恒生科指收報6734點，跌66點或0.98％，大盤成交額783.7億港元。

個股表現方面，ATM全線下跌，騰訊是交投最旺個股，早盤跌1.3％，報489.4港元，成交有55.56億港元。阿里挫3.4％；美團更是表現最差恒指成份股，中午挫3.6％。

此外，中石化獲大摩升目標價，中午揚4％，跑贏一眾藍籌。