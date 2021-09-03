為感念先烈為國犧牲奉獻，新北市忠烈祠今（3日）上午舉行秋祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官。（民政局提供）

為感念先烈為國犧牲奉獻，新北市忠烈祠今（3日）上午舉行秋祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官。（新聞局提供）

為感念先烈為國犧牲奉獻，新北市忠烈祠今（3日）上午舉行秋祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官。（新聞局提供）

為感念先烈為國犧牲奉獻，新北市忠烈祠今（3日）上午舉行秋祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官，向祠內奉祀的241名烈、義士及軍、警、消表達追思之意。因應疫情之故，祭典儀式精簡莊嚴，並採直播方式，與家屬同步懷念親人，避免群聚。

祭典在警察樂隊及國樂團莊嚴演奏聲中進行，侯友宜向烈士、義士靈位上香、獻花、獻果及獻爵並鞠躬，表達對其為國家犧牲奉獻之感念，典禮結束後，也向在場軍警消人員致意。

侯友宜表示，軍人節這天特別到新北市忠烈祠參加秋祭大典，對於先賢烈士、捨身取義、為國捐軀、為民盡忠，獻上無限感恩思念，這些先賢烈士們義勇行為永留後世，適逢疫情期間，典禮隆重簡單，透過線上方式讓無法來祭拜的家屬，可以透過線上方式表達追思。

民政局長柯慶忠表示，為配合防疫政策，以往秋祭典禮參與人數逾300人，本次忠烈祠秋祭典禮精簡參與祭單位，僅由新北市議會、新北市各機關、軍方等代表以及鄰近行政區區長代表共計約50餘人陪祭，向烈、義士表達最深的敬意。

民政局表示，為避免烈、義士家屬同時段聚集，鼓勵家屬分流前往忠烈祠緬懷烈、義士，並於「新北民政保平安」臉書現場直播與家屬一同悼念，不少家屬留言表達對烈、義士的思念，並感謝市府對此紀念日的重視，將祭典圓滿完成。

另外，樹林的新北市軍人忠靈祠秋祭典禮，由副祕書長邱敬斌代表市府擔任主祭，向公殞官兵之靈位上香致意，由鶯歌區長、樹林區長、軍方、警察代表陪祭致意，場面簡約肅穆。