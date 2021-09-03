位於桃園市桃園區北科附工1名學生確診，學校3日緊急停課，據了解，該確診學生的老師、同班同學約數十人全數至集中檢疫所隔離，全校師生、教職員都會發快篩試劑，另安排PCR採檢，家長到學校載學生，痛批疫苗太慢，措施讓人不知所措，詳情仍待下午桃園市疫情記者會說明。

據了解，1名機師確診後，其就讀北科附工的家人採檢後也確診，因日前桃園市長鄭文燦曾宣布，若1人確診全校停課。目前也發放快篩試劑，防疫人員也緊急到校PCR採檢。該確診學生的同班同學、老師約數十人則全數至集中檢疫所隔離。

大批家長在北科附工門口準備接孩子回家。（賴佑維攝）

北科附工老師3日緊急通知家長到校載孩子回家。有家長受訪抱怨，指BNT來得太慢，孩子都還沒打到疫苗，就有同學確診。也有家長抱怨連連，說完全不知道處置方式，甚至孩子已經停課到家，又通知要回到學校採檢，也不知道孩子回家後到底要不要比照居家隔離模式。也有受訪學生說，全校幾乎都知道是誰確診，不過不方便透露。