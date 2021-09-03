台南佳里區今年3月25日驚傳凶殺案，27歲男子黃姓男子持刀潛入詹姓前女友家企圖挽回感情，躲在3樓時被詹母撞見，竟持刀砍殺詹母後往樓下逃逸，又在2樓推倒阿嬤；詹母送醫不治、阿嬤受傷，黃男遭殺人罪起訴，台南地院下午5點將進行宣判。

據了解，離婚的詹女與前夫育有1對子女，但兩人仍與詹女阿嬤同住透天厝，詹女父母則住在附近。黃男與詹女是火鍋店同事，曾短暫交往3個月，但詹女最近想分手，對黃傳來的訊息不讀不回。

黃嫌在案發前陸續傳恐嚇訊息給詹女，也曾揚言對她不利，詹女為此向警方報案並聲請暫時保護令，詹女前夫也打電話給黃嫌，要他好好和平處理這件事，警方曾傳喚黃到案說明，但黃堅稱只是想挽回感情。

不料在今年3月25日上午7時許，黃家恩持20多公分長水果刀到詹女家談判，躲在3樓時被詹母發現，竟將詹母砍到渾身是血；逃下樓時撞見詹女阿嬤，又將老人家推倒，導致阿嬤臉部受傷、2顆牙齒斷裂；在1樓遇見詹女又持刀架住脖子，幸好詹女央求叫救護車時趁隙跟前夫求救才倖免於難，警方獲報隨即在距詹家150公尺的公園逮獲黃嫌。

經過相驗後，確認詹母是因切斷鎖骨下動脈引發大出血而死。黃男供稱，潛伏詹女家中3樓，只是想跟她當面談判，狡辯說「只是推她們而已，其他腦筋一片空白」。警訊後依殺人、傷害等罪嫌移送台南地檢署。