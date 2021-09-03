39歲鄭姓男子擔任某物流公司負責人，2014年11月至2015年8月遭財政部北區國稅局莊稽徵所查獲，銷售勞務達2464萬餘元，卻漏開統一發票，欠稅達484萬餘元，鄭男遭國稅局查帳後又從公司帳戶提領近6000萬元，再變更負責人企圖卸責，行政執行署新北分署2日聲請新北地方法院裁定准予管收3個月。

據悉，鄭男擔任該物流公司負責人期間，遭財政部北區國稅局莊稽徵所查獲在2014年11月至2015年8月間，銷售勞務合計2464萬餘元，卻漏開統一發票及漏報銷售額，予以追課營利事業所得稅與罰鍰合計400餘萬元。

物流公司欠稅484萬 前老闆提領近6000萬變更負責人卸責

因義務人均未於繳納期間內繳納，國稅局於2017年間陸續移送新北分署執行，經執行義務人之銀行存款債權等，僅徵起將近13萬元，尚欠484萬餘元。

行政執行官調查發現，該物流公司漏開統一發票及漏報銷售額後，國稅局二度通知鄭男查帳，但鄭男均置之不理，且於2016年2月至2017年4月間，陸續自公司銀行存款帳戶提領現金多達20筆，金額近6000萬元，於公司停業後，又變更負責人企圖卸責。

行政執行官通知鄭男於9月2日到場履行及報告資金流向，鄭男向行政執行官聲稱，提領現金是給付廠商之貨款，並推稱相關欠稅及罰鍰應由接手之負責人清償，拒不提出清償計畫。當日即向新北地方法院聲請管收，法官於審理後，認定鄭男「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分」之情事，裁定准予管收3個月。

行政執行官表示，法律規定公司負責人於解任前，具有報告及拘提、管收、限制住居之原因者，於解任後，仍得命其履行義務或拘提、管收、限制住居。

新北分署呼籲公司負責人自動繳納欠稅及罰鍰，切勿心存僥倖，企圖以變更負責人方式卸責，以免遭受拘提、管收及限制出境、出海之強制處分。