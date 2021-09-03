中共黨媒光明網3日針對西安地鐵保全人員疑似執法過當，拉扯吵鬧女乘客至幾乎衣不蔽體，引發大陸網民熱議一事，發表署名「吳瑜」的評論文章〈人們為什麼忍不了地鐵上衣不蔽體？人可被處罰，但不可被羞辱〉文章強調，人可以被處罰，但不可以被羞辱；社會可以承受發生糾紛，但不能承受人無尊嚴。即便在現代法律規定的處罰裡，也從不包括對人格的侮辱，遑論只是地鐵保全處理的一起糾紛？從這個角度說，這起事件就是到了十分不堪、令人難以直視的程度。

文章表示，9月2日，沸沸揚揚的西安地鐵保安拖拽女乘客一事有了通報結果：「經查，郭某在地鐵車廂內大聲吵鬧，並與乘客陳某有輕微肢體衝突，擾亂地鐵公共秩序；保安員陳某在處置突發事件程序中不冷靜，方法簡單粗暴，存在拖拽行為，造成惡劣影響」；「保安員陳某工作方法簡單粗暴，但尚不構成違法犯罪，責令其所屬保安公司對其予以停職並依規調查處理」。同時陝西省西安市紀委監委也對軌交集團7名負責人作出黨內警告處分等處分。

文章稱，單從通報文字來看，似乎很難理解這樣一個簡單的糾紛，為什麼在網路上引發軒然大波。「因郭某持續大聲吵鬧，影響了地鐵公共秩序，在車輛到達大雁塔站後，保安員陳某某強行拉拽郭某下車，造成郭某部分身體暴露。

隨後，郭某再次返回車廂，自行整理好衣服，未再與他人發生爭執，於18時05分從丈八北路站自行離開」。

從描述看，似乎事情並不嚴重，女子事後還似乎「雲淡風輕」地自行離去，糾紛就此翻篇了。

文章認為，但文字描述，顯然難以完整呈現現場視訊裡的緊張與駭人。在視訊裡，有這位女性的尖叫嘶吼，有保安氣勢洶洶的生拉硬拽，有瑟縮在一邊的其他乘客，有能看出身體大面積裸露的馬賽克。遑論其他女性讀者，為人父為人夫為人子者，看到這樣的視訊，又怎會不憤怒？

平心而論，這位女性在事件中「不完美」，確實和他人發生了糾紛，這確實也是事件起因的一部分。但應當明確的是，糾紛、衝突是不可避免的、偶發的，但人之為人的尊嚴卻是必須時刻在場的。

文章稱，當然，這位保安可能也並非故意，而是處理過程中用力過猛，即便如此，主觀因素也不能減輕他必須面對的處罰。這起事件就是要提醒涉事保安、相關單位及所有可能會面臨類似問題的人，權力的行使邊界本來就是要時刻注意的，在可能侵犯他人尊嚴、隱私的時候，就是應當謹小慎微、戰戰兢兢、絕不越雷池一步。

文章說，這一幕發生在地鐵這種現代文明的象徵物裡，讓人格外有一種文明共識、文明底線被撕破的痛感，這也是為什麼人們忍不了的原因。文明的底線，是不言自明的共同規範，是人們日常生活的安全感來源。而這種共識一旦被打破，必然造成人們的安全感驟降，也必然會產生巨大的應激反應，對這種行為進行撻伐。

此外，現在網路上有女乘客衣不蔽體的未打碼照片和視訊在傳播，無論出於何種意圖，這樣的行為都應當立刻停止。這位女性在地鐵上被折騰得毫無隱私可言，那麼在網際網路上，應當還她這份尊嚴，這是每個人捍衛文明底線力所能及也必須要做的事。

文章認為，很多細節是沒法細想的。比如這位女乘客「返回車廂，自行整理好衣服」「自行離開」云云，實在難以想像這一路她承受著什麼樣的眼光，又是怎樣的心情。思慮及此，心生悲涼。