今天是九三軍人節，蔡英文總統今在臉書表示，每當國家有需要，國軍官兵就會立刻出動。「我要說，中華民國國軍，就是讓國人最安心的支柱」。

總統指出，國軍的戍守，讓國人有安心的日常。「在九三軍人節 這一天，我們要向國軍表達敬意」！

她說，身為三軍統帥，每一天，她都會注意國軍的動態，很清楚國軍的弟兄姊妹們，是不分晝夜，克盡職責，維持著戰備和訓練。

她指出，像是大家也可以透過新聞看到，只要空域受到侵擾，空軍第一時間就會出動；為了守衛外島與海疆，海軍常常一出海就是十幾天；在國土的各個角落，陸軍、憲兵每天都兢兢業業堅守著崗位。

她說，另外，像是海軍陸戰隊堅強的戰力，以及各類專業的後勤單位，也都要給予最大的肯定。

總統說，國軍不僅堅守崗位，也參與防疫、防救災等任務。疫情擴散的時候，國軍在第一線，承擔起大規模消毒、篩檢的任務；水情吃緊的時候，國軍也在第一線，支援供水、運水，以及水庫清淤的任務；前陣子豪雨過後，國軍弟兄姊妹也穿著雨衣，拿著鏟子，在泥水裡穿梭，協助國人清理家園。

她表示，「咱ㄟ囡仔，顧咱ㄟ厝」。她要跟所有的弟兄姊妹說，「謝謝你們，軍人節快樂！」