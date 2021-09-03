近來疫情趨緩降級，因頭痛就診的人數暴增！台灣每10人就有1人罹患偏頭痛，醫師表示，不少民眾在疫情期間因為壓力導致頭痛症狀惡化，可能是偏頭痛作祟；如每周頭痛超過1次，就應該盡速至神經內科就醫，可別無限制地自行服用止痛藥，反而會加重病況。

根據推估，全台約有200萬名偏頭痛患者，但根據台灣頭痛學會最新調查，近7成國人誤以為偏頭痛只是症狀。台灣頭痛學會秘書長、台北榮總神經醫學中心醫師王嚴鋒指出，偏頭痛是一種疾病，有明確的診斷標準，如出現單側、中重度、搏動性頭痛且越動越痛，時間持續4至72小時，伴隨噁心想吐、怕光、怕吵等，即可診斷為偏頭痛。

同項調查結果顯示，有4成5的民眾不知道過度使用止痛藥可能造成頭痛惡化。51歲林小姐從高中開始就有頭痛困擾，聽從長輩的話服用止痛藥，但後來病況逐漸演變為慢性偏頭痛，每次發作從頸部到眼窩都在痛，她形容「就像眼球快破掉」，幾乎無法正常生活。

偏頭痛好發於20到50歲，更是年輕族群失能疾病之冠！根據國外最新研究顯示，偏頭痛患者在疫情期間，每月平均發病天數由5.7天增加為8天，新光醫院神經科醫師劉子洋表示，國內也有類似情形，近來疫情趨緩，門診中偏頭痛患者有增加的趨勢。

劉子洋進一步說明，當大腦處於敏感狀態下，壓力就是誘發偏頭痛的因子，也有些患者因為吹到冷風、進出冷氣房、睡不好、隔天有重要會議而發作。他形容偏頭痛就像森林大火，如果置之不理，就會越燒越大。

治療偏頭痛要從根本做起，劉子洋提醒，止痛藥偶爾吃可以，但過度服用會讓大腦變得更加敏感，可能反而加劇偏頭痛病況，建議每周2天為限；目前已有多款健保給付的預防性藥物，可降低偏頭痛發作的頻率，提醒民眾如每周頭痛超過1次，務必至神經內科就診，找到適合自己的治療方式。

為提升大眾對偏頭痛的認識，台灣頭痛學會舉辦第一屆繪畫比賽，高中組冠軍莊秉嶧也是偏頭痛病友，他以《受夠了。》命題，畫中主角表情痛苦趴在桌上，牆上的「頭痛日記」更道盡偏頭痛患者的血淚。