林鶴軒（大鶴）演出《池塘怪談》。（金盞花大影業提供）

林鶴軒（大鶴）和陳姸霏、石知田演出《池塘怪談》。（金盞花大影業提供）

《池塘怪談》線上特映會。（環球音樂提供）

由億萬導演程偉豪和魚丁糸強強聯手的迷你劇集《池塘怪談》，講述福平鎮上一所池堂高中裡，五名學生之間帶點夏日奇幻又融合青春友情背叛的故事。

昨（2日）晚在魚丁糸 YouTube 官方頻道直播的「Ep7、Ep8快閃特映會」，邀請導演程偉豪及主演林鶴軒、陳姸霏、石知田一同上線分享合作《池塘怪談》的心情。

一開始主持人海芬先邀請大家恭喜大鶴、苗可麗入圍金鐘獎，大鶴靦腆收下恭喜後突然斷線，網友笑說是不是「興奮到定格」。導演程偉豪分享，「這次拍攝明明還是有很多時間、成本壓力，但和這群演員工作每天都很開心。」

大鶴坦言，起初很擔心導演得知自己不諳水性會想換角，「感謝導演願意選我，能跟導演和魚丁糸合作真的算成就解鎖，看幕後花絮影片就知道我們每天都玩得蠻爽，殺青那天我哭很慘，真的很捨不得。」石知田和陳姸霏也說很幸運能參與拍攝，大家感情好到現在都還會在群組裡聊天。

《池塘怪談》將於今發布第7集幕後花絮、影片中，阿丁（石知田飾演）在公車站牌遇到阿妮，使出渾身解數撩妹，一下藉機碰頭髮，一下秀書包塗鴉，得心應手一顆鏡頭就過，獲得「把妹認證」。

石知田在線上特映會解釋，「剛到現場很緊張，我其實沒有撩妹的經驗，但想說拚了，不能在導演面前漏氣，剛好看到阿妮頭髮上有裝飾品，以為是髒東西，就當作引子開始撩下去。」

大鶴無情吐槽，「你才髒東西，在那邊動手動腳」，陳姸霏笑說，如果有被撩到「瞬間心臟會微加速」，但石知田的撩法「不好意思，還好欸」。

主持人海芬趁機要石知田跟大鶴現場示範土味情話。大鶴假裝眼睛睜不開，「我覺得你光芒好閃，像顆小星星」；石知田則說，「欸你這邊沾到東西，沾到了一點可愛。」在直播聊天室當鍵盤俠的魚丁糸團員們，還起鬨要程偉豪導演加入示範撩妹，逼得程偉豪最後只好對陳姸霏說出，「猜猜我是什麼星座？我是為你量身訂做。」

《池塘怪談》下周將播完結篇，導演程偉豪導演透露，9月10日將於Netflix釋出100分鐘完整版，「一氣呵成版會是另一種觀影的體驗，可以當作看電影的方式一次看完整部戲。」導演也補充，想聽歌的影迷之後可在myVideo跟公視＋平台看全劇又可聽到10首歌。