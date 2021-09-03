國民黨立委費鴻泰今指控，蔡政府在2018年開出每度電5.5元、20年價差達9100億的標案，要發展國產風力發電業；如今，有外商與本土業者合資成立「伯威海事」，表面我國業者股權較高，但實際上並無投票權，完全不符當初標案設定標準，主管機關經濟部若非無能，就是圖利，要求政府依比例檢討躉售電價。

費鴻泰指出，經濟部在2018年標出的離岸風電採購合約中，有1／3標案是採用遴選制，開出每度電收購價為5.8元，明顯高於世界行情的2.2元，但條件是競標廠商採用的人力、材料必須國產化；且國產化程度愈高，被遴選到的機會就愈高。當時，由於每度電5.8元收價價太過昂貴，最後雖有修正，但仍高達5.5元。

費鴻泰接著說，當時經濟部就遴選到一家「伯威海事」，該公司是由荷蘭商「波斯卡利斯」與台灣「樺棋營造」合資成立；表面上「樺棋營造」佔股51％，「波斯卡利斯」佔股49％，但「樺棋營造」的持股是「特別股」，依法不具表決權，因此實際上是由荷蘭商「波斯卡利斯」主導該公司。

費鴻泰更指出，「樺棋營造」成立「伯威海事」的資金來源，經追查是來自新加坡一家名為「SMIT」的公司；而「SMIT」約莫在10年前，就被荷蘭商「波斯卡利斯」收購為子公司。換言之，「伯威海事」成立的資金，都是來自「波斯卡利斯」這家外國公司。

費鴻泰說，「伯威海事」得標的離岸風電標案，每度電政府得付5.5元，與行情的2.2元差了3.3元，以簽約20年計算，等於政府每年要多付450億、20年總計9100億的價差給「伯威海事」。他說，5.5元的收購價是為了推動國產化，結果最後錢卻進了外國公司的口袋，這是標準圖利外國廠商。

對此質疑，經濟部答覆，會嚴格要求開發者確切依循「離岸風電船舶產業關聯諮詢審查機制」，及「離岸風電產業政策」發展目標，落實海事工程量能在地化。

但費鴻泰抨擊，經濟部回應不清不處，明顯閃躲「波斯卡利斯」主導「伯威海事」的問題，如果不是無能，就是圖利，或是有「難言之隱」。他強調，國民黨團提出三項要求，第一是立即檢討未完成國產化的項目；第二，立即提出完成國產化解決方案；第三，無法達成國產化就應依比例檢討躉售電價。

國民黨立委洪孟楷也表示，2018年承諾離岸風電產業國產化的是民進黨政府，現在跳票的也是民進黨政府，現在當然不該繼續以「國產化的價格」付給廠商，否則就有圖利之嫌。