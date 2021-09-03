基隆市成功市場入口發生鋼樑掉落砸壞車輛意外。昨(2日)下午4時許，成功市場車場出入口閘門上方鋼梁，疑遭貨車勾落，突然整個坍落後砸壞停在下方的3輛車，並壓在一輛小貨車上，造成停車場大塞，員警獲報到場，偕同現場民眾，抬起重達百餘公斤的鋼樑搬離，終於後恢復停車場通行順暢，但民眾也驚呼「天公保佑」，幸好被砸到，否則後果不堪設想。

千鈞一髮，基隆成功停車場鋼樑掉落砸3車險傷人。(警方提供)

基隆市警察局第一分局忠二路派出所於110年09月01日16時15分許接獲報案，稱基隆市一處停車場內車輛遭砸，立即派遣警力到場，到場見停車場出入口閘門因小貨車不慎撞至上方鋼梁使之掉落，故鋼樑卡在小貨車之車體上方無法動彈形成障礙，致停車場車道嚴重阻塞，另亦不慎波及周遭停放之車輛造成車體擦損，警員郭豐銘、黃瀚緯見狀立即協請在旁之數位民眾，合力將鋼樑搬離後恢復停車場內之通行順暢，所幸現場無人因此傷亡，民眾大讚警方迅速排解障礙，直呼「團結力量大」！

警員與在旁之數位民眾，合力將鋼樑搬離後恢復停車場內之通行順暢。(警方提供)

警方呼籲，民眾駕駛車輛上路時因注意車身高度，避免意外發生，另若有發現電線掉落或類似情形，造成交通危險之可能，應立即通報警方及相關工程單位，以維護用路人安全。