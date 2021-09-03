陽明交通大學陽明校區今(3)日起連續3天，替校區內近1600名學生集中快篩。(張鎧乙攝)

陽明交通大學陽明校區今(3)日起連續3天，替校區內近1600名學生集中快篩。(張鎧乙攝)

大學即將在半個月後開學，各校嚴陣以待。陽明交通大學陽明校區今(3)日起連續3天，替校區內近1600名學生集中快篩，交大校區則是下周起連4天，後續辦理住宿新生快篩場次，住宿生必須持有自篩、快篩陰性證明或疫苗接種黃卡才可入住。

陽明交通大學透過校友協助，啟動「安心就學」計畫，首創全國大專院校設立「自我篩檢亭」，讓師生免費進行篩檢。

陽明交大陽明校區校務長楊慕華表示，今天開始，陽明校區連續3天由關渡醫院協助辦理普篩，今日則有約700名學生報名，而交大校區則是下星期起連續4天舉行。

楊慕華提到，校方規定，住宿生必須以健康憑證才能入住，學生平常上課，則是鼓勵採取個人快篩。

而在教室管理方面，楊慕華說，將採取實名制方式，學生必須每天透過校務系統回報個人健康狀況，實體授課也遵守室內80人、社交距離的規範；若有大型課程，教室將以分流安排，由老師決定要實體課或線上授課；若是實體、線上混合授課，則採兩教室同步播放，學生如果無法進入教室，本學期每門課都會有線上紀錄，可重播觀看。