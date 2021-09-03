據《衛報》2日報導，由於阿富汗國內混亂不斷加劇，專家更警告該國經濟已面臨崩潰邊緣，讓塔利班宣布將於數小時內宣布成立新政府，以穩定國內情勢。另一方面，塔利班駐卡達杜哈政治辦事處副主任哈納菲(Abdul Salam Hanafi)同日也與中國大陸外交部部長助理吳江浩通話，哈納菲更表示將持續支持北京倡導的「一帶一路」計畫。

在塔利班拿下首都喀布爾、實際掌握阿富汗控制權達2週後，該組織內部人士透露，可望於3日成立新政府，內閣名單將於同日晨禱後正式公布。塔利班官員穆塔奇(Ahmadullah Muttaqi)更在社群媒體上宣布，正準備在喀布爾總統府舉行政府成立儀式。

塔利班官員指出，塔利班精神領袖艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）望成為新政府委員會的最高權力，在他之下再設總統職位。《衛報》則分析，艾昆薩達將扮演類似伊朗最高元首所詮釋的神權角色，而共同成立塔利班兼該組織副手的巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar），則可能擔任總統一職。

其他出任政府高層的還包括另一位副手哈卡尼（Sirajuddin Haqqani），與塔利班另一創辦者之子庫布（Mohammad Yaqoob）。

回顧1996年至2001年，當時塔利班透過非選舉的方式產生執政委員會管理阿富汗，並推動激進伊斯蘭宗教法。隨著911事件的爆發，塔利班政權最終為美國人所驅趕；此番回歸，他們矢言成立更溫和的統治政權。

然而，美國、歐盟對此感到懷疑，並強調承認新政府與任何經濟援助，將取決於之後塔利班的實際行動。

主管政治事務的美國國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）表示，「我們不相信他們說的話，我們只看實際行動」。歐盟官員則稱，在新政府籌組包容性政府、尊重人權，並在不施加任何限制前提下允許援助工作者進入該國之前，不會承認新政府建政。

由於阿富汗爆發嚴重乾旱，糧食危機日益嚴重下已讓數千人逃離家園，聯合國更警告全國4000萬人已面臨一場迫在眉睫的人道主義災難。雪上加霜的是，目前接管的公務員沒有工資、貨幣貶值、銀行也受到限制，加上聯合國分發的糧食庫存已靠用盡，目前已出現糧食與民生必需品短缺。

由於阿富汗正迫切需要資金，讓塔利班將腦筋動向中國大陸。塔利班主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，北京將成為合作夥伴。阿富汗現正尋求國際援助，以投資與重建家園。塔利班非常關心北京「一帶一路計畫」，「我們擁有豐富礦產。透過中國人，這些礦產將帶動現代化，北京讓我們取得進入全球市場的門票」。

哈納菲更在與北京官員的通話中表示，北京是阿富汗信賴的朋友，塔利班願致力於兩國友好。他重申「不允許任何勢力利用阿富汗領土威脅北京利益，並將採取有效措施保障在阿富汗的大陸機構與人員安全」。

他強調，北京的「一帶一路」合作有利於阿富汗的區域發展與繁榮，阿富汗期盼能持續支持與參與。