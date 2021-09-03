陳姓男子今年4月間到錢櫃KTV歡唱，過程中前往朋友的包廂敬酒，疑因沒人理他，讓他氣得大罵，更找來同行友人助陣，朝對方人馬大打出手，其中更有人亮出彈簧刀攻擊。台北地檢署3日偵結，依妨害秩序等罪起訴陳男等6人。

檢警調查，今年4月11日凌晨，陳男在忠孝東路SOGO百貨對面錢櫃KTV的8樓包廂與友人歡唱，後來應友人邀請，到5樓包廂向另一群人敬酒，但因裡面的人不認識陳男，沒有理會，陳男認為沒面子，與對方起口角衝突，再返回8樓包廂撂人。

陳男除了找同行友人助陣，高姓友人更透過微信聯繫其他友人到場支援，陳男共6人隨即前往5樓包廂鬧事，其中2人還拿出預藏的彈簧刀，朝對方人馬的大腿狠刺，共造成4人受傷，其中1名男子因傷及動脈，1度休克，所幸送醫急救後均無大礙。

警方趕抵現場將所有人帶回偵辦，並依殺人未遂等罪移送陳男等6人，不過，檢察官認為，被害人傷勢都集中在下肢部分，且程度未達危及性命程度，而陳男等人犯案動機，只是因為酒後口角糾紛所致，難認有殺人犯意，最後僅依妨害秩序、傷害罪起訴6人。

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