國民黨立法院黨團總召費鴻泰。（黃世麒攝）

蔡英文總統日前在凱達格蘭論壇將對岸指為「鄰國」，引發延續兩國論的聲音。對此，國民黨立法院黨團總召費鴻泰今天表示，當年「兩國論」起草人就是蔡英文，時隔15年，兩岸局勢更加兇險，打擦邊球到底是聰明，還是會帶來意想不到的風險？請蔡英文用白話文對人民說清楚。

蔡英文日前在「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」以錄影方式致詞表示，台灣不會走向軍事對抗，希望與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存。對此，國民黨憂慮，蔡英文以「鄰國」的模糊用法，可能更加惡化兩岸關係。

對此，費鴻泰表示，從李登輝的「兩國論」到陳水扁的「一邊一國」，已接連引發兩岸糾紛；其中，「兩國論」的起草人就是蔡英文，這套論述在當時引發了96年台海飛彈危機。

費鴻泰說，96年台灣海峽的風險程度，相對於現在，儘管隔了15年，但局勢卻是更加兇險，而美國已成立印太指揮部，中共軍事力量增加很多，蔡總統若打擦邊球，到底是聰明，還是會帶來意想不到的風險？這點確實需要審慎觀察。

費鴻泰強調，蔡英文當過陸委會主委，也在國安會當過諮詢委員，「我想蔡總統對於兩岸關係，她不會不瞭解」。所以麻煩蔡英文總統，可不可以講一次白話，告訴我們目前台海目前的狀況是怎樣？未來經濟發展會怎樣？人民會受到什麼影響？請蔡英文用白話文說清楚、講明白。