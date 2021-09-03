梁靜茹新歌MV赴台東取景。（Vocalist Music提供）

梁靜茹暌違2年推出《時光隨想‧三日思》EP，新歌〈今天，半永久〉中，製作人鍾成虎將她打造成為「輕電音女王」，巧妙運用輕柔聲線融入電音脈動，唱出愛情中希望保有自我及自在的狀態； 不僅如此，梁靜茹更為該曲MV獻出螢幕自駕處女秀，在蜿蜒跑道上徜徉奔馳，穩健駕車配合導演指令時快時慢，掌握距離得當的超強技術讓工作人員直讚她是「被歌手耽誤的車手」，梁靜茹開心地說：「因為MV開上蜿蜒的道路，讓我更開心當初自己有考到駕照，才能把山和海美景盡收眼底。」

梁靜茹宛若藉著〈今天，半永久〉唱出自我告白及愛情觀，為歌迷們因疫情而煩悶的心靈與雙耳，帶來「紓困」及療癒。配合〈今天，半永久〉隨興自由氛圍，導演以公路電影視覺概念為出發點，讓梁靜茹赴台東都蘭鼻的長濱海岸線來一趟私密小旅行；畫面中，梁靜茹率性地駕駛敞篷小跑車，順著海岸線公路一路馳騁，隨著鏡頭把東海岸好山好水、海天一色美景一網打盡，讓整支MV有如紀錄片般寫實動人，壯闊絕美風景同樣吸引天后流連忘返，完成拍攝後竟捨不得收工，主動問導演「要不要再多拍幾卡」，完全忘記凌晨12點就起床妝髮、幾近24小時沒睡的疲倦。

藉著這趟工作感受美景順道放空的梁靜茹，完全被美景「紓困」疫情煩悶，一路上帶著好心情，不但面對導演要求任何上山下海的鏡頭完全OK，其中有幾幕因為要到秘境點拍攝、得上下攀爬岩石，梁靜茹甚至不顧危險當起「冒險王」直接來，即使在奔跑逐浪的過程中跌在海中也玩得不亦樂乎；梁靜茹笑說：「經過這次疫情後改變了很多對事情的想法，更珍惜生活上的人事物，以前不喜歡的事也變得有趣，像是以前拍MV工作都會問幾點收工，現在反而不想收工，甚至還會主動說想再多拍幾個CUT，比以前做得還多。」

這趟公路之旅於公於私都讓梁靜茹收穫滿滿，透過這次拍攝，梁靜茹不僅認識了一群充滿熱忱的攝影團隊，還意外收獲許多「私藏秘境」景點，尤其一處小漁村更令她印象深刻，也讓梁靜茹懷念起故鄉的純樸風景；愛上東海岸美景的梁靜茹，大讚日出及夕陽是「世界第一等」：「非常嚮往能夠經營一間很棒的民宿，不過可能半年都是自己住，因為醒來就能看到藍色的海、睡前看著月光海入夢、傍晚有超美夕陽陪伴，是我最夢想的生活。」〈今天，半永久〉MV今（3日）下午2點上線。